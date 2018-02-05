На уфимском радио «Эхо Москвы» заработала рубрика «Говорим по-татарски»

(Уфа, 5 февраля, «Татар-информ», Миляуша Латыпова). Башкортостанский корпункт радио «Эхо Москвы» запустил в эфир передачу «Говорим по-татарски» («Татарча сойлэшэбез»). В передаче слова, словосочетания и предложения, связанные с актуальными новостями в республике, переводят с русского на татарский язык.

Автор идеи радиопередачи — шеф-редактор корпункта радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и Оренбурге Максим Курников. «Сначала рубрику „Говорим по-татарски“ мы запустили в Оренбурге и, получив одобрение слушателей, решили представить аудитории в столице Башкортостана», — пояснил он.

В Уфе в течение года выходила в эфир передача «Говорим по-башкирски». «Сначала, конечно, мнения были разными. Но сейчас мы слышим больше благодарностей. Вот, например, едет в машине татарин, не знающий своего родного языка, и слышит по радио интересную новость, ее перевод на татарском языке и легко запоминает новые для него слова. Сейчас ведутся переговоры с руководством центральной радиостанции в Москве о том, чтобы отправить передачу в центр», — рассказал Максим Курников.

Рубрика готовится совместно с мечетью «Ихлас» города Уфы. Председатель Совета молодежи при мечети Альфред Рамазанов с радостью принял предложение о сотрудничестве.

«В основном приходят лишь положительные отзывы. Но были и отрицательные — в частности, жаловались, что некоторые слова не очень понятны, просили объяснить простыми словами. Будучи религиозным учреждением, стараемся переводить достоверно, сохраняя весь смысл и глубину народной духовности. Мы благодарны радиостанции „Эхо Москвы“. „Говорим по-татарски“ — единственная передача в Уфе, посвященная татарскому языку. Другие теле- и радиокомпании в этом плане не могут похвастаться. Думаем, что передача очень интересна уфимскому слушателю», — поделился Альфред Рамазанов.

Аналоги данной рубрики также выпускаются для башкирской и еврейской аудитории. Вскоре о новостях Башкортостана планирует рассказывать на украинском, марийском и чувашском.

Например, 25 января в передаче переводили слово «расцеловать». Как раз об этом в эфире обсуждали новость: «Владимир Путин заявил, что готов расцеловать сотрудника УМПО, предложившего награждать трудовые коллективы». В тексте слово расцеловать перевели как «кат-кат убэргэ».