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Благодаря прокуратуре пострадавшим вкладчикам ТФБ выплачено еще более 10 млн рублей

5 февраля 2018, 12:57

На сегодняшний суд удовлетворил 234 из 255 исков в интересах вкладчиков.
Казанский суд удовлетворил 228 исков от прокуроров Татарстана в защиту вкладчиков ТФБ
В Казани суд удовлетворил 24 иска прокуратуры в интересах пенсионеров и инвалидов-вкладчиков ТФБ
Вахитовский суд удовлетворил 24 иска прокуратуры в интересах пострадавших вкладчиков ТФБ
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане после вмешательства прокуратуры пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплатили более 10 миллионов рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Всего прокуроры Татарстана в Вахитовский суд Казани направили в интересах вкладчиков 255 исков на сумму почти 350 млн рублей. На сегодняшний день из них суд удовлетворил 234.

За прошедшую неделю вкладчикам выплатили десять с половиной миллионов, а всего по искам прокуроров вкладчикам выплатили 152,7 млн рублей.

Исполнение судебных решений находится на особом контроле надзорного ведомства.


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