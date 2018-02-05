Благодаря прокуратуре пострадавшим вкладчикам ТФБ выплачено еще более 10 млн рублей

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане после вмешательства прокуратуры пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплатили более 10 миллионов рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Всего прокуроры Татарстана в Вахитовский суд Казани направили в интересах вкладчиков 255 исков на сумму почти 350 млн рублей. На сегодняшний день из них суд удовлетворил 234.

За прошедшую неделю вкладчикам выплатили десять с половиной миллионов, а всего по искам прокуроров вкладчикам выплатили 152,7 млн рублей.

Исполнение судебных решений находится на особом контроле надзорного ведомства.