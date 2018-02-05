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Экономика и финансы

Минфин потратит почти 300 млрд рублей на покупку валюты

5 февраля 2018, 20:50

Дополнительные доходы от продажи нефти и газа в феврале составят 293,6 млрд рублей.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Министерство финансов России намерено закупить валюту на 298,1 млрд рублей. Эти деньги будут истрачены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта, сообщает ТАСС.

В это время финансовое ведомство будет ежедневно тратить по 15,7 млрд рублей на скупку валюты, уточняет агентство. Деньги для валютных операций Минфин планирует взять из дополнительных нефтегазовых доходов государства. В феврале они составят 293,6 млрд рублей, надеются в Минфине. В январе цифра оказалась скромнее — всего 4,5 млрд рублей.

С начала февраля финансовое ведомство использует новый принцип для валютных операций. Теперь их объем зависит от фактического, а не прогнозного курса рубля за предыдущий месяц. Исходя из этого показателя Минфин рассчитывает количество необходимой для покупки валюты.

 


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