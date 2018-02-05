Гидрометцентр Татарстана дал прогноз по снежному шторму на ближайшие пять дней

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды по снежному шторму на ближайшие пять дней. Специалисты называют снегопады опасным метеорологическим явлением, но обещают, что осадки скоро пойдут на спад.

«Во второй половине дня и вечером 4 февраля, ночью 5 февраля на территории Татарстана под влиянием активных фронтальных разделов южного циклона отмечались осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя и мороси, в западных районах местами сильные в количестве до 10 — 15 мм. В Казани выпали осадки в количестве 23 мм, что составляет 82 процента от нормы. Ночью выпал снег в количестве 22 мм за 12 часов, что соответствует критериям опасного метеорологического явления», — сказано в сообщении.

Повсеместно отмечался сильный ветер порывами 15 — 21 м/с, в Тетюшах зафиксирован очень сильный ветер, порывами 25 м/с. В большинстве районов наблюдались метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на западе слабый гололед. Максимальные температуры воздуха вчера днем и минимальные сегодня ночью составили минус 2 — минус 8 градусов.

5 февраля в течение дня сохраняется действие штормового предупреждения. В большинстве районов продолжается снег, местами сильный в количестве до 7 — 10 мм, в западных районах и в Казани — до 10 — 15 мм. В республике продолжается метель. Ветер южный 10 — 15, порывами до 20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха от 1 до 6 градусов мороза, на дорогах снежные заносы.

6 февраля в большинстве районов снег прогнозируется небольшой и умеренный снег. Всего за предстоящие сутки выпадет 2 — 4 мм. Местами будет метель, днем слабая. Ветер юго-западный 7 — 12 м/с, ночью местами порывами до 18 м/с. Температура ночью составит 5 — 10 градусов мороза, на западе республики при прояснениях — до 15 градусов мороза. Днем температура составит 2 — 7 градусов мороза, на западе — до 10 градусов мороза.

7 — 8 февраля по республике местами пройдет слабый снег. Температура ночью составит 6 — 11 градусов мороза, на западе — до 16 градусов мороза, днем 4 — 9 градусов мороза, 7 февраля на западе — до 12 градусов мороза.

