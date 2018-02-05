AliExpress откроет в России собственный дискаунтер

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). AliExpress создаст в России дискаунтер, рассчитанный на молодую и «малобюджетную» аудиторию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Дискаунтер будет запущен под брендом «Лоукостер». На первом этапе площадку запустят в мобильном приложении AliExpress. В новом магазине покупатели смогут приобрести товары стоимостью до 600 рублей.

Новый формат компания разработала специально для России. По мнению представителя компании, созданная площадка привлечет новых пользователей, особенно в городах-миллионниках.

Таким образом, «Лоукостер» станет третьим брендом Alibaba Group — после AliExpress и Tmall. AliExpress уже на протяжении четырех лет является самым популярным интернет-магазином в России. За три квартала прошлого года жители РФ получили из-за рубежа более 200 млн посылок на общую сумму около 300 млрд рублей.