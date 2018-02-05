Татарстан и Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Между республиками Татарстан и Дагестан заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем твиттере сообщил руководитель пресс-службы лидера Татарстана Эдуард Хайруллин.

Свои подписи под документом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух республик, оставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев.

Подписание соглашения состоялось в столице Дагестана – Махачкале, где лидер Татарстана во главе делегации находится с рабочей поездкой.

«Татарстан готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Дагестаном в разных сферах жизнедеятельности. В том числе в туризме, здравоохранении, культуре, строительстве и т.д. Мы открыты для совместных проектов с Дагестаном», — отметил во время общения с журналистами Рустам Минниханов. Об этом сообщает «Межрегиональный информационный ресурс молодежи».

Президент Татарстан подчеркнул, что Дагестан является стратегическим партнером для Татарстана. Затем стороны обменялись приглашениями: Рустам Минниханов позвал всех присутствующих посетить Сабантуй, а Владимир Васильев пригласил на чемпионат Европы по борьбе, который будет проходить в Каспийске.

