Поврежденную снегопадом крышу роддома в Кукморе ремонтируют 12 человек

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Крышу роддома в Кукморе ремонтируют 12 человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Для восстановительных работ задействованы три единицы техники и 12 человек, из них – два сотрудника МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на крыше роддома по улице Ворошилова из-за сильного снегопада произошли загибы листов профнастила на площади 40 квадратных метров. В родильном доме находятся 11 взрослых, семь новорожденных детей и десять человек персонала. Никто из них не пострадал. Эвакуация проводиться не будет.

На место отправились сотрудники Кукморского пожарно-спасательного гарнизона под руководством начальника ПСЧ №117.