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Поврежденную снегопадом крышу роддома в Кукморе ремонтируют 12 человек

5 февраля 2018, 12:37 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Поврежденную снегопадом крышу роддома в Кукморе ремонтируют 12 человек На крыше роддома по улице Ворошилова из-за сильного снегопада произошли загибы листов профнастила на площади 40 квадратных метров.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Крышу роддома в Кукморе ремонтируют 12 человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Для восстановительных работ задействованы три единицы техники и 12 человек, из них – два сотрудника МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на крыше роддома по улице Ворошилова из-за сильного снегопада произошли загибы листов профнастила на площади 40 квадратных метров. В родильном доме находятся 11 взрослых, семь новорожденных детей и десять человек персонала. Никто из них не пострадал. Эвакуация проводиться не будет.

На место отправились сотрудники Кукморского пожарно-спасательного гарнизона под руководством начальника ПСЧ №117.


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