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Фильм «Селфи» с Хабенским стал лидером российского проката

5 февраля 2018, 20:40 , Фото: кадр из фильма "Селфи"

Фильм «Селфи» с Хабенским стал лидером российского проката За уикенд с 1 по 4 февраля вырученные средства от картины составили 125,1 млн рублей.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Фильм «Селфи» с актером Константином Хабенским в главной роли стал лидером российского проката по итогам минувших выходных, сообщает Газета.Ru.

За уикенд с 1 по 4 февраля вырученные средства от картины составили 125,1 млн рублей. Фильм снял режиссер Николай Хомерики по сценарию Сергея Минаева.

На второй строчке оказалась также драма российского производства «Движение вверх». Общие сборы составили 2,88 млрд рублей. «Бронза» досталась киноленте «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Фильм «Короче» и «Приключения Паддингтона 2» заняли четвертое и пятое места в прокате по итогам выходных.


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