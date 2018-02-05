Источник: Обстановка на автодорогах РТ стабильная, автомобильных заторов нет

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Обстановка на автодорогах Татарстана стабильная, находится под контролем. Автомобильных заторов нет, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

При этом отмечено затруднение движения транспорта на 818-м км трассы М7.

В Татарстане для очистки от снега федеральных и региональных автодорог задействована 761 единица снегоуборочной техники. Среди них 230 единиц могут применяться для буксировки, в готовности 36 тралов.

Ранее, в 4.30, было введено ограничение движения междугородных рейсовых автобусов, с 9.00 приостановлено движение большегрузного транспорта.

На автодорогах федерального и регионального значения в Татарстане функционируют 163 стационарных пункта обогрева, которые могут вместить 12 тыс. 698 человек. В готовности находятся 19 мобильных пунктов обогрева общей вместимостью 728 человек и восемь подвижных пунктов обогрева для 171 человека.

Силы постоянной готовности Главного управления МЧС РФ по РТ, предназначенные для оперативного реагирования, функционируют в режиме «повышенная готовность», в том числе личный состав и техника аэромобильной группировки главного управления (до 100 человек л/с, 7 единиц техники).

Работает 21 оперативная группа по контролю обстановки на автомобильных дорогах.

В готовности к убытию в зоны возможных чрезвычайных ситуаций находится оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по РТ, также оперативные группы 23 местных пожарно-спасательных гарнизонов и подвижный пункт управления.

Кроме того, проводится информирование населения о погодных условиях через средства массовой информации, а также операторов сотовой связи рассылкой SMS-сообщений.

Два мобильных комплекса информирования и оповещения населения развернуты с 10.30 часов утра. Они находятся на трассе М7 на выезде из Казани (812-й км) и Набережных Челнов (1041-й км).

Сегодня в Татарстане до 18 часов объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи ранее сообщили о приближающихся сильных осадках в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, сильном ветре до 15 — 20 м/с, метели, гололеде, тумане, возможном сходе снега с крыш зданий. Это связано с выходом на европейскую территорию России активного циклона.

Сильный снег начался 4 февраля в 20.40 и продолжается до сих пор. На Казань за 12 часов обрушилось 79 процентов от месячной нормы осадков. На данный момент в республике сильный южный ветер, местами порывами до 25 м/с, ухудшение видимости на дорогах составляет до 500 м.