Начался прием заявок на участие в патриотическом конкурсе «Просто любить Россию!»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Объявлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе патриотических практик «Просто любить Россию!», сообщает Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной молодежи.

Участниками творческого смотра могут стать воспитанники детских садов, школ, профессиональных училищ, студенты вузов, а также представители учреждений культуры, спорта и молодежной политики и другие. Работы можно предоставить по одной из четырех категорий: «Конкурс сценариев патриотической направленности», «Конкурс патриотических практик», «Конкурс патриотических объединений» и «Конкурс музейных инициатив».

Заявки принимаются до 30 апреля. Для этого необходимо заполнить форму в единой информационной электронной системе «Подача заявок для участия в федеральных конкурсных мероприятиях».