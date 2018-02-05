Видео: На трассе М7 в Татарстане сотрудника ГИБДД унесло порывистым ветром

(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Из-за разбушевавшейся непогоды на трассе М7 в Татарстане сотрудника ГИБДД унесло порывистым ветром. Об этом сообщил пользователь в одной из челнинских групп в социальных сетях.

Сегодня пользователи социальных сетей активно обсуждают погодное буйство на дорогах и ограничения, которые ввела ГИБДД в связи со штормовым предупреждением. Один из челнинских водителей выложил видео, на котором видно, как ветром сносит сотрудника автоинспекции, находящегося на дорожном посту. Сила ветра такова, что человека буквально несет несколько метров по гололеду вдоль трассы.

Напомним, в Татарстане на сегодня до 18 часов объявлено штормовое предупреждение. По распоряжению Президента РТ Рустама Минниханова МЧС и все дорожные службы работают в режиме повышенной готовности.