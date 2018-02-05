В Казани открыт прием заявок на V форум «Время кино»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Началась регистрация участников на образовательный форум «Время кино-2018», который состоится с 28 по 31 марта. В этом году на мероприятии впервые пройдет полноценный практикум для будущих арт-журналистов и специалистов PR, а также новая секция «КиноProfi».

В секции киножурналистики запланированы кинопросмотры с обсуждениями, различные ток-шоу, пресс-конференции и мастер-классы по проведению киномероприятий. Новая секция «КиноProfi» будет состоять из индустриальных лекций, обзоров и профильных занятий по кинопрофессиям.

«Мы уже ведем набор в жанровый класс драмы и комедии. Причем 10 самых талантливых авторов-сценаристов будут обучаться в нем абсолютно бесплатно. Кроме льготных условий участия несомненные бонусы – сильная команда авторов и высокопрофессиональные коучи», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель форума «Время кино» Альбина Нафигова.

Она также отметила, что для организаторов очень важно сделать акцент именно на развитие киноиндустрии в каждом регионе страны. Прекрасные возможности для этого предоставляет «Время кино». Так, в прошлом году состоялся предпоказ башкирского проекта «Из Уфы с любовью». Представители свердловской киностудии отметили фильм и помогли выйти ему в российский прокат. Победительница питчинга прошлого года, Елена Рябцева из Чебоксар, получила возможность снять фильм. Его премьера состоится на форуме 2018 года.

«Осенью мы проводили Дни казанских презентаций. Хочу сказать, что все проекты вполне жизнеспособны и сейчас находятся в работе», – добавила Альбина Нафигова.

Заявки на участие в форуме принимаются в три этапа. Прием заявок в жанровую лабораторию Dramakit.pro заканчивается 15 февраля, на конкурс сценариев – 10 марта, дедлайн регистрации участников на питчинг кинопроектов – 20 марта.

Образовательный форум «Время кино» пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Молодежного центра Союза кинематографистов России. Питчинг поддерживает Российский фонд президентских грантов.