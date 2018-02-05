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Открыта «горячая линия» для пассажиров отмененных рейсов в аэропорту «Казань»

5 февраля 2018, 12:10

Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на любые вопросы пострадавших при задержке авиарейсов из-за погодных условий.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Открыта «горячая линия» для пассажиров отмененных рейсов в аэропортах «Казань» и «Бегишево».

Сегодня до 18 часов специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на любые вопросы пострадавших при задержке авиарейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Обращения принимаются по телефону «горячей линии»: 8 (917) 224-87-94. Кроме того, потребители могут позвонить в консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: 221-90-16.

Ранее агентство сообщало о фактах отмены и задержки рейсов в Международном аэропорту «Казань» из-за снежной бури, накрывшей сегодня город.


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