Открыта «горячая линия» для пассажиров отмененных рейсов в аэропорту «Казань»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Открыта «горячая линия» для пассажиров отмененных рейсов в аэропортах «Казань» и «Бегишево».

Сегодня до 18 часов специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на любые вопросы пострадавших при задержке авиарейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Обращения принимаются по телефону «горячей линии»: 8 (917) 224-87-94. Кроме того, потребители могут позвонить в консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: 221-90-16.

Ранее агентство сообщало о фактах отмены и задержки рейсов в Международном аэропорту «Казань» из-за снежной бури, накрывшей сегодня город.