В Великобритании родился пятикопытный ягненок-мутант

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В северной части Великобритании на свет появился ягненок с пятью копытами, пишут «Известия».

Хозяйка необычного ягненка дала ему имя Хоуп (с англ. «надежда» — прим. Т-и). Она отметила, что дополнительные конечности совсем не мешают ягненку бегать и вести себя, как его обычные собратья.

Сначала фермеры собирались вырастить животное для забоя, но сейчас решили отказаться от этой идеи, уточняет издание. Теперь Хоуп будет жить на ферме в качестве домашнего питомца.