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В Великобритании родился пятикопытный ягненок-мутант

5 февраля 2018, 12:40 , Фото: iz.ru

В Великобритании родился пятикопытный ягненок-мутант Дополнительные ноги не доставляют британскому ягненку дискомфорта.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В северной части Великобритании на свет появился ягненок с пятью копытами, пишут «Известия».

Хозяйка необычного ягненка дала ему имя Хоуп (с англ. «надежда» — прим. Т-и). Она отметила, что дополнительные конечности совсем не мешают ягненку бегать и вести себя, как его обычные собратья.

Сначала фермеры собирались вырастить животное для забоя, но сейчас решили отказаться от этой идеи, уточняет издание. Теперь Хоуп будет жить на ферме в качестве домашнего питомца.


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