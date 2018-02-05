Резидент «Алабуги» наберет 200 сотрудников на строящийся завод

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания «Август» — резидент ОЭЗ «Алабуга» — планирует набрать до 200 сотрудников на свой строящийся завод, сообщает пресс-служба особой экономической зоны.
Компания приступила к строительству нового завода на территории «Алабуги» весной прошлого года. Предприятие планируется запустить в третьем квартале 2018 года.
«Август-Алабуга» является дочерней компанией АО «Фирма "Август"», которое выпускает средства защиты растений.
Сейчас на территории особой экономической зоны находятся 23 завода.