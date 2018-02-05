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Экономика и финансы

Резидент «Алабуги» наберет 200 сотрудников на строящийся завод

5 февраля 2018, 13:34

Компания намерена запустить предприятие в третьем квартале 2018 года.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания «Август» — резидент ОЭЗ «Алабуга» — планирует набрать до 200 сотрудников на свой строящийся завод, сообщает пресс-служба особой экономической зоны. 

Компания приступила к строительству нового завода на территории «Алабуги» весной прошлого года. Предприятие планируется запустить в третьем квартале 2018 года.

«Август-Алабуга» является дочерней компанией АО «Фирма "Август"», которое выпускает средства защиты растений. 

Сейчас на территории особой экономической зоны находятся 23 завода.

 


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