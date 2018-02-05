Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

В Госсовете РТ начинаются заседания комитетов

5 февраля 2018, 12:50

Первое в этом году заседание парламентского комитета состоится 6 февраля.
Депутат ГС РТ: Ученикам с ОВЗ нужно осваивать интеллектуальные профессии
Депутат Госдумы: Путин озвучил знаковые инициативы по изменению госполитики в сфере демографии
В Татарстане появится новый город
В Госсовете Татарстана прошел турнир по быстрым шахматам
В Госсовет РТ поступил законопроект о компенсации расходов за капремонт

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Государственном Совете Татарстана начинаются заседания комитетов. Первое в этом году заседание парламентского комитета состоится 6 февраля, сообщает пресс-служба ГС РТ.

Завтра депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку планируют рассмотреть 8 вопросов. В их числе – об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей РТ; о проекте постановления Кабинета Министров РТ «О внесении изменений в приложение к подпрограмме "Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014 — 2020 годы" госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014 — 2020 годы"».

Также парламентарии обсудят внесение изменений в Закон РТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» и несколько законодательных инициатив Госсовета Татарстана.

Заседания комитетов продолжатся в течение этой недели.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter