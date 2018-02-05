В Госсовете РТ начинаются заседания комитетов

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Государственном Совете Татарстана начинаются заседания комитетов. Первое в этом году заседание парламентского комитета состоится 6 февраля, сообщает пресс-служба ГС РТ.

Завтра депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку планируют рассмотреть 8 вопросов. В их числе – об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей РТ; о проекте постановления Кабинета Министров РТ «О внесении изменений в приложение к подпрограмме "Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014 — 2020 годы" госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014 — 2020 годы"».

Также парламентарии обсудят внесение изменений в Закон РТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» и несколько законодательных инициатив Госсовета Татарстана.

Заседания комитетов продолжатся в течение этой недели.

