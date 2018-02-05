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Татарстан находится во власти Балканского циклона

5 февраля 2018, 12:00 , Фото: Султан Исхаков

Татарстан находится во власти Балканского циклона Эксперт КФУ рассказал, когда в Татарстане прекратятся снегопады.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Балканский циклон принес обильные снегопады в Татарстан. Он создал немало проблем в Москве, а теперь вторгся на территорию нашей республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил 5 февраля завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«С этим циклоном связаны все неприятности, какие только можно придумать: порывистый ветер, пурга, гололед, ледяной дождь, снежные заносы на дорогах и плохая видимость. Вчера вечером был ледяной дождь, метель и гололедица. Сейчас снегопад, метель и порывистые ветры в Казани продолжаются. На дорогах плохая видимость – до 200 метров, температура воздуха в Казани составляет минус 3,9 градуса», — отметил эксперт КФУ.

Несмотря на теплую температуру воздуха, люди отмечают на улице весьма некомфортные условия. Сильный ветер усиливает ощущение холодной температуры. Сейчас в республику приближается центральная часть циклона.

«6 февраля после обеда мы окажемся в тыловой части циклона, произойдет понижение температуры воздуха. Ночные температуры будут на уровне 12 — 13 градусов мороза, а дневные на уровне 8 — 9 градусов холода. Сегодня днем снег еще будет идти, а завтра пойдет на спад и прекратится», — отметил Юрий Переведенцев.

На Казань за 12 часов обрушилось 79 процентов от месячной нормы осадков. На данный момент в республике сильный южный ветер, местами порывами до 25 м/с, ухудшение видимости на дорогах составляет до 500 метров.


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