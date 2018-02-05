Более 150 татарстанских волонтеров застряли в загородном центре «Волга»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Более 150 татарстанских волонтеров застряли в загородном Молодежном центре «Волга» в селе Боровое Матюшино, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Непогода застала молодых людей в МЦ во время участия в Зимней добровольческой школе-2018, которая стартовала 1 февраля.

Образовательная серия должна была закончиться накануне вечером, 4 февраля, а сегодня, согласно плану организаторов школы, молодые люди должны были вернуться в Казань, однако было принято решение отложить отъезд на день.

«Сегодня по программе был запланирован отъезд участников в Министерство по делам молодежи и спорту РТ и дальнейший разъезд по районам. Из-за погодных условий организаторами Школы принято решение продлить образовательную смену еще на 1 день», – говорится в сообщении.

Зимняя добровольческая школа – ежегодная образовательная площадка Центра развития добровольчества Республики Татарстан. В этом году она проходит с 1 по 5 февраля и собрала более 150 добровольцев со всей республики.