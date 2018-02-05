Из-за непогоды перекрыто движение транспорта по трассе из Челнов в Казань

(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах из-за непогоды перекрыто движение в сторону Казани для грузовиков и автобусов.

В ГИБДД Челнов поступило распоряжение о перекрытии движения в сторону Казани для грузового транспорта и междугородних автобусов, сообщили в местной Госавтоинспекции. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«Наш автобус остановили на плотине Нижнекамской ГЭС и отправили назад. Сказали, что дорога закрыта», – рассказал ИА «Татар-информ» один из пассажиров утреннего автобуса, на котором школьники из Челнов должны были поехать в Казань для участия в республиканском мероприятии.

В ГИБДД предупреждают: возможно, в ближайшее время выезд из Набережных Челнов на трассу М7 придется перекрыть и для легковых автомобилей.

Между тем пользователи выкладывают в социальных сетях видео автомобилей, которые стоят в пробках на выезде из Автограда. Водители, которых штормовое предупреждение застало в пути, выкладывают видео разбушевавшейся стихии.

Напомним, в Татарстане на сегодня до 18 часов объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи ранее сообщили о приближающихся сильных осадках в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, сильном ветре до 15-20 м/с, метели, гололеде, тумане, возможном сходе снега с крыш зданий. Это связано с выходом на Европейскую территорию России активного циклона.