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Экономика и финансы

Названа цена самого дорогого автомобиля на рынке РФ

5 февраля 2018, 13:12

В прошлом году россияне потратили на новые авто более 1,7 трлн руб.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Аналитики составили рейтинг самых дорогостоящих автомобилей на рынке страны. Его возглавила британская марка Rolls-Royce с лимузином Phantom за 35,8 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Второе и третье места рейтинга занял все тот же Rolls-Royce с более «дешевыми» моделями представительских авто Dawn и Ghost за 28 млн и 24 млн руб. соответственно. Пятерку замыкают автомобили Bentley Mulsanne по цене 23,5 млн руб. и спортивный Ferrari 812 за 22,4 млн руб. 

В прошлом декабре россияне потратили на покупку новых авто более 215 млрд руб., а за год траты составили 1,76 трлн руб., отмечают эксперты.

 


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