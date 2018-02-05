На крымском мосту начали возводить железнодорожные пролеты

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Крыму начали возводить железнодорожные пролеты Крымского моста над акваторией Керченского пролива, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который соединится с аркой», — следует из сообщения инфоцентра.

Ранее стало известно, что строители приступили к установке антисейсмических устройств на Крымском мосту.