Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Экономики США и Швейцарии оказались самыми непрозрачными

5 февраля 2018, 20:08

В рейтинге прозрачности экономки Россия расположилась на 29-м месте.
США проанализирует способности России «пережить ядерный удар»
СМИ: военные США обвинили летчиков ВКС РФ в опасных сближениях в небе над Сирией
США готовят санкции против России «за хакерские атаки во время выборов»
Глава российского МИД заявил о получении новых предложений США по Алеппо
В МИД РФ заявили о давлении ФБР на российских дипломатов в США

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Швейцарская экономика признана самой непрозрачной в мире. Она предоставляет почти 5 процентов всех офшорных услуг в мире, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный рейтинг британкой неправительственной организации Tax Justice Network.

На втором месте рейтинга непрозрачных экономик расположились США. Доля страны на глобальном рынке офшорных услуг постоянно растет, отмечают исследователи. В 2015 году она составляла 19,6 процента, сейчас — уже 22,3 процента.

«США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют „анонимные“ юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах», — объясняют свои выводы авторы рейтинга.

Россия значится в списке на 29-м месте недалеко от КНР и Турции. Составители рейтинга отметили прозрачность структуры собственности российских компаний. При этом страна не замечена в широком предоставлении офшорных убежищ, заключили исследователи.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter