Экономики США и Швейцарии оказались самыми непрозрачными

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Швейцарская экономика признана самой непрозрачной в мире. Она предоставляет почти 5 процентов всех офшорных услуг в мире, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный рейтинг британкой неправительственной организации Tax Justice Network.

На втором месте рейтинга непрозрачных экономик расположились США. Доля страны на глобальном рынке офшорных услуг постоянно растет, отмечают исследователи. В 2015 году она составляла 19,6 процента, сейчас — уже 22,3 процента.

«США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют „анонимные“ юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах», — объясняют свои выводы авторы рейтинга.

Россия значится в списке на 29-м месте недалеко от КНР и Турции. Составители рейтинга отметили прозрачность структуры собственности российских компаний. При этом страна не замечена в широком предоставлении офшорных убежищ, заключили исследователи.