Фоторепортаж: Казань накрыл снежный шторм

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Казани в ночь с 4 на 5 февраля и утром 5 февраля выпала месячная норма осадков — в городе введен план «Буран».

Обильный снегопад засыпал улицы, дороги, тротуары и дворы. ИА «Татар-информ» публикует фотографии метели.

Ночью на улицы столицы РТ вывели всю снегоуборочную технику подрядных организаций. На уборку дорог помимо 600 единиц имеющейся техники дополнительно будут привлечены еще 300 — 400 машин.

Городские власти не сомневаются, что дорожные службы справятся с ситуацией.

«На республику обрушилось осадки в виде мокрого снега. За 12 часов по республике выпало 10 — 15 мм осадков, а в Казани — 22 мм. Данный показатель составляет 79 процентов от месячной нормы», — сообщили ИА «Татар-информ» в Гидрометцентре РТ.

Непогода привела к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Казани. Из-за погодных условий приостановлена работа двух ледовых переправ и движение междугородних автобусов. Для борьбы со снегом на региональные дороги в республике вышли 484 единицы спецтехники.

Как сообщила заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова, снегопад побил рекорд за всю историю наблюдений на метеостанции КФУ. В Казани наблюдается самый обильный снегопад на территории РТ.

«Активные наблюдения за погодой в Казани проводятся с 1875 года. Если вспомнить историю, то обильные снегопады мы наблюдали несколько зим. В 1945 году 30 марта был сильный снег, количество выпавших осадков составило 22,5 мм. 5 января 1979 года снег и метель длились сутки, выпало 20,8 мм осадков. Сильный трехдневный снегопад был в 1990 году, когда с 18 по 20 февраля выпало 39 мм. Максимальные осадки при этом наблюдались 18 февраля – 21 мм», — отметила Шарипова.

Сильный снег начался 4 февраля в 20.40 вечера и продолжается до сих пор.

«Со вчерашнего вечера до шести утра сегодняшнего дня выпало 24,2 мм осадков. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдения на нашей метеостанции. Снегопад продолжается и за сутки эта цифра будет больше», — сказала она.

В настоящее время на территории республики сохраняется сильный южный ветер, местами порывы достигают 25 м/с. Ухудшение видимости на дорогах составляет до 500 метров.