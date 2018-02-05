Дни татарской культуры состоялись в Брюсселе

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Дни татарской культуры прошли в Брюсселе. Участниками мероприятий стали татары из городов Бельгии, Нидерландов, Германии, сообщает ассоциация «Татары Бельгии».

Участники обсудили, что является приоритетным в украшении национального костюма, что придает ему узнаваемость, шарм и притягательность.

В формате презентаций рассматривалась история появления калфака, его модификация на протяжении столетий. С лекцией на эту тему выступила Флюза Ишметьева из немецкого Кельна. Лейсан Гафурова из Нидерландов рассказала о разновидности вышивки и сфере ее применения в украшении одежды. В выставочном зале Российского центра были также представлены фольклорные костюмы сельских и городских татар, аксессуары из кожи.

Персональная выставка изделий мастеров из Богатых Сабов «Ихлас Татарстан» дополнила часть рассказа о многообразных формах рукоделия. В художественной студии «Артем» в Брюсселе состоялся мастер-класс для детей. Юные участники работали над техникой создания национального орнамента.

Мероприятия организовала ассоциация «Татары Бельгии» при поддержке Российского центра науки и культуры и Министерства культуры РТ.