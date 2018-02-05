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Политика

Посольство РФ поблагодарило американцев за соболезнования из-за гибели летчика в Сирии

5 февраля 2018, 08:17

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Посольство России поблагодарило жителей Соединенных Штатов за соболезнования из-за гибели в Сирии российского летчика.

«Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии», – отмечается в сообщении, размещенном в Twitter’е дипмиссии.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Катапультировавшийся пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. 


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