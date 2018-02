Посольство РФ поблагодарило американцев за соболезнования из-за гибели летчика в Сирии

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Посольство России поблагодарило жителей Соединенных Штатов за соболезнования из-за гибели в Сирии российского летчика.

«Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии», – отмечается в сообщении, размещенном в Twitter’е дипмиссии.

We want to thank all American🇺🇸 citizens sending us their condolences on the death of a Russian fighter pilot who was killed in action against terrorists in #Syria🇸🇾

➡️ https://t.co/bMynwvodRr pic.twitter.com/nMGY5RuTZ2