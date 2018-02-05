Президент Южной Кореи встретится с формальным лидером КНДР во время Олимпиады

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент Южной Кореи Мун Чже Ин планирует встретиться с председателем Верховного народного совета КНДР Ким Ен Намом, который посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Об этом рассказал представитель администрации южнокорейского лидера, сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

При этом решения о проведении переговоров с глазу на глаз пока нет, пояснил собеседник агентства.

В последнее время отношения между двумя расположенными на Корейском полуострове государствами несколько улучшились. На церемонии открытия Олимпиады-2018 атлеты Северной и Южной Кореи пройдут общей командой под единым флагом.