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Собянин из-за снегопада разрешил детям не ходить в школу

5 февраля 2018, 07:32

За выходные в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил детям не ходить в школу из-за сильного снегопада в столице. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Кроме того, глава города посоветовал москвичам воздержаться от поездок на личных автомобилях, так как ситуация на дорогах сегодня останется сложной.

По данным синоптиков, столь сильные снегопады случаются не чаще одного раза в сто лет. За выходные в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков, отмечает РИА «Новости»


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