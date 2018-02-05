Собянин из-за снегопада разрешил детям не ходить в школу

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил детям не ходить в школу из-за сильного снегопада в столице. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Кроме того, глава города посоветовал москвичам воздержаться от поездок на личных автомобилях, так как ситуация на дорогах сегодня останется сложной.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

По данным синоптиков, столь сильные снегопады случаются не чаще одного раза в сто лет. За выходные в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков, отмечает РИА «Новости».