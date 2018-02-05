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Общество, Происшествия

В Якутске ребенок обморозил стопы, выбежав босиком на мороз

5 февраля 2018, 07:24

Следователи проводят проверку по факту инцидента.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Якутске трехлетний ребенок обморозил стопы, выбежав на улицу без обуви и верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Мать ребенка ушла в магазин, оставив сына с родственником, но тот затем тоже ушел в магазин. Оставшийся один мальчик выбежал из квартиры на улицу, не надев ни обувь, ни верхнюю одежду. Заметившие его прохожие занесли ребенка в магазин, расположенный в его доме.

Мальчик госпитализирован в ожоговое отделение Центра экстренной медицинской помощи. У него диагностировано отморожение обеих стоп первой-второй степени.

Следователи проводят проверку, по результатом которой будет вынесено процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Как замечает РИА «Новости», 3 февраля, когда произошел инцидент, в Якутске днем было 36 градусов мороза, а ночью около 40. 


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