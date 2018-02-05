На улицы Москвы из-за снегопада вывели военную технику

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Военнослужащие и специальная техника инженерной бригады и Семеновского полка привлечены к уборке снега на улицах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Соответствующее решение принял командующий округом генерал-полковник Андрей Картаполов после обращений глав Калининского района Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области.

Всего в расчистке снежных заносов участвуют до ста военных и три единицы спецтехники – два грейдера и одна универсальная дорожная машина.

Кроме того, сводные отряды ликвидации последствий приведены в двухчасовую готовность в Кантемировской и Таманской дивизиях. Аналогичные меры приняты в соединениях и частях ЗапВО, расквартированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

Вчера сильный снегопад повалил в Москве более 2 тыс. деревьев. Пострадали пять человек.