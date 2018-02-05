МИД РФ заявил о необходимости возобновить диалог с США по ПРО

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). России и Соединенным Штатам следует возобновить диалог по Договору об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

При этом, по его мнению, действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) неразрывно связан с переставшим работать в 2002 году договором по ПРО.

«Предметного и конкретного диалога на эту тему с американцами давно не было. Сейчас настал момент, когда его следует возобновить», – подчеркнул замглавы МИД.

При этом дипломат признал, что по ряду направлений в этой области диалог не развивается и даже происходит откат.