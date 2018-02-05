Минздрав назвал основные причины смертности жителей России в 2016 году

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена – филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ назвал основные причины смертности жителей страны в 2016 году, передает RT.
В почти половине случаев (47,8 процента) причиной смерти россиян стали болезни системы кровообращения.
От злокачественных образований скончались 15,6 процента умерших в 2016-м жителей РФ. Еще 8,9 процента погибли от разного рода травм и отравлений.
На остальные причины пришлось более четверти смертей – 27,7 процента.