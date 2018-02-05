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Здоровье и среда

Минздрав назвал основные причины смертности жителей России в 2016 году

5 февраля 2018, 06:16

Почти половина россиян скончались от болезней системы кровообращения.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена – филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ назвал основные причины смертности жителей страны в 2016 году, передает RT.

В почти половине случаев (47,8 процента) причиной смерти россиян стали болезни системы кровообращения.

От злокачественных образований скончались 15,6 процента умерших в 2016-м жителей РФ. Еще 8,9 процента погибли от разного рода травм и отравлений.

На остальные причины пришлось более четверти смертей – 27,7 процента. 


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