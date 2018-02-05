Студентам Татарстана расскажут о правилах голосования на президентских выборах

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Участники республиканского проекта «Кадровый резерв» 7 февраля проведут в Университете управления «ТИСБИ» мероприятие «Молодежь молодежи о выборах». Слушателями должны стать 400 студентов, сообщает пресс-служба проекта.

Для учащихся будут организованы лекции и разбор конкретных кейсов: что делать, если испортил бюллетень, и как действовать, если не получается прийти на избирательный участок.

С помощью кейсов студентам объяснят избирательную систему и процесс голосования. Также организаторы ответят на самые частые вопросы о выборах: какие документы нужно взять с собой, когда идешь на голосование, какой знак нужно внести в квадрат, относящийся к выбранному кандидату.

Кроме того, учащимся расскажут о нововведении: как голосовать не по месту регистрации без открепительного удостоверения.

Гостями лекций будут члены Центральной избирательной комиссии РТ и члены Молодежного правительства РТ.