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Культура

Пейзаж в русском искусстве станет темой «Музыкального четверга в Белокаминном зале» Музея ИЗО РТ

5 февраля 2018, 07:47

Специалист музея Андрей Минаев расскажет гостям о картинах академических живописцев-пейзажистов Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Александра Гине.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля в Казани в главном здании Музея изобразительных искусств Татарстана пройдет очередная программа проекта «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Темой творческого вечера станет пейзаж в русском изобразительном искусстве.

Специалист музея Андрей Минаев расскажет гостям о картинах академических живописцев-пейзажистов Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Александра Гине.

Вторая часть вечера будет по традиции посвящена музыке. В этот раз героем вечера станет оперный певец Федор Шаляпин, 145-я годовщина со дня рождения которого отмечается 13 февраля. В исполнении профессиональных музыкантов прозвучат популярные романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов.
 


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