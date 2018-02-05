Пейзаж в русском искусстве станет темой «Музыкального четверга в Белокаминном зале» Музея ИЗО РТ

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля в Казани в главном здании Музея изобразительных искусств Татарстана пройдет очередная программа проекта «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Темой творческого вечера станет пейзаж в русском изобразительном искусстве.
Специалист музея Андрей Минаев расскажет гостям о картинах академических живописцев-пейзажистов Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Александра Гине.
Вторая часть вечера будет по традиции посвящена музыке. В этот раз героем вечера станет оперный певец Федор Шаляпин, 145-я годовщина со дня рождения которого отмечается 13 февраля. В исполнении профессиональных музыкантов прозвучат популярные романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов.