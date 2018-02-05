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Здоровье и среда

Три больницы Заинска в 2018 году отремонтируют за 80 млн рублей

5 февраля 2018, 05:30

Во всех медучреждениях помимо ремонта будет внедрен проект «Дружелюбная поликлиника – татарстанский стандарт».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). На ремонт трех больниц Заинска по республиканской программе капремонта поликлиник планируют потратить 80 млн рублей. Об этом сообщает «Заинск-информ».

В список на обновление вошли поликлиника в Новом городе, диагностический центр и поликлиника центральной районной больницы.

Во всех медучреждениях помимо ремонта будет внедрен проект «Дружелюбная поликлиника – татарстанский стандарт». Он предполагает единообразные стандарты работы, организацию call-центра, предварительную запись к врачу, работу дежурного врача, реорганизацию сестринской службы и т. д.


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