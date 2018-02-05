Более 40 школьников Татарстана станут участниками школы IT&Media

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Казани, на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик», с 7 по 11 февраля пройдет интенсивная образовательная программа медиаиндустрии и языков программирования для начинающих. В сезонной школе IT&Media примут участие 45 татарстанских школьников, сообщает Минобрнауки РТ.

Работа школы пройдет в форме игры, мастер-класса, круглых столов, теоретических и практических занятий с использованием презентаций, семинаров, тренингов, дискуссий. Она будет иметь несколько направлений. Среди них – информационные технологии, медиатворчество, программирование, журналистика, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, SMM-развитие.

Участников научат создавать видеоролики и статьи, работать с языками программирования. Они также получат возможность развития сотрудничества с индустриальными и бизнес-партнерами.