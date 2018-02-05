Доля обработки твердых коммунальных отходов увеличится в девять раз к 2030 году

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). К 2030 году доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, должна увеличиться в девять раз согласно стратегии развития утилизации промышленных отходов в России. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Фактическая доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, составила в 2016 году 8,9 процента. Уже в этом году показатель должен вырасти до 10 процентов, к 2025 году — до 50 процентов, а к 2030 году — до 80 процентов.

Также в стране увеличится количество производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов с шести до 226 единиц. К 2030 году в России должно появиться 310 мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов, тогда как в 2016 году их количество равнялось 60 единицам.

Ожидается, что утвержденная стратегия поможет росту экспортного потенциала машиностроительных предприятий, выпускающих оборудование для обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

В России также планируют построить пять заводов по переработке отходов в энергию со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. Первая очередь коснется Московской области Казани и будет готова к вводу в эксплуатацию в 2021 году.