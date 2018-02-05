Индия намерена стать страной с самой быстрорастущей экономикой

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Индия рассчитывает, что темпы роста ВВП к концу марта 2019 года достигнут 7 – 7,5 процента, что позволит ей стать страной с самой быстрорастущей экономикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ежегодном отчете об экономическом положении в стране говорится, что рост экспорта и инвестиций придаст стимул экономике в следующем финансовом году после резкого падения темпов роста в первой половине текущего. Новый финансовый год начнется 1 апреля 2018 года и завершится 31 марта 2019-го.

Темпы роста замедлились из-за «внезапного изъятия в 2016 году индийской валюты из оборота и хаотичной реализации инициативы по введению нового единого налога на товары и услуги», отмечается в докладе.

В прошлом году в Индии провели две экономические реформы. В стране временно изъяли из оборота крупные купюры, чтобы побороть теневую экономику. Также Индия ввела единый налог на товары и услуги, который сменил сложную систему дифференцированного налогообложения в разных штатах.

Эти меры замедлили темпы экономического роста: ранее он достигал семи процентов, но в январе – марте упал до 6,1 процента, а в апреле – июне – до 5,7.