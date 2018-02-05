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Сельское хозяйство

В Лаишевском районе РТ построят животноводческий комплекс за 700 млн рублей

5 февраля 2018, 03:21

Комплекс будет создан по проекту итальянской компании «Кремонини групп».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В селе Малая Елга Лаишевского района РТ планируется строительство современного производства по откорму молодняка крупного рогатого скота на 6 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района.

Животноводческий комплекс будет создан по проекту итальянской компании «Кремонини групп».

Бюджет проекта запланирован в размере 700 млн рублей, инвесторами выступают компания «Оренбиф» и ООО «Просто молоко Агро».

Реализация проекта должна начаться в третьем квартале текущего года.  


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