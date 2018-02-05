В Лаишевском районе РТ построят животноводческий комплекс за 700 млн рублей

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В селе Малая Елга Лаишевского района РТ планируется строительство современного производства по откорму молодняка крупного рогатого скота на 6 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района.
Животноводческий комплекс будет создан по проекту итальянской компании «Кремонини групп».
Бюджет проекта запланирован в размере 700 млн рублей, инвесторами выступают компания «Оренбиф» и ООО «Просто молоко Агро».
Реализация проекта должна начаться в третьем квартале текущего года.