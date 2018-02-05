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Общество

Жители Нижнекамска сразятся в конкурсе ведущих «Волшебный микрофон»

5 февраля 2018, 00:17

Конкурс состоится 11 февраля в Центре молодежных инициатив «Ковер».

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске объявлены заявки на конкурс «Волшебный микрофон», участие в котором могут принять все желающие от семи до сорока лет, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Жюри оценит мастерство ведущего, технику речи, сценическую культуру, внешний облик, искусство импровизации, умение работать с незнакомым текстом.

Конкурс состоится 11 февраля в Центре молодежных инициатив «Ковер».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 8 февраля по электронному адресу: dk-nka@mail.ru, контактный телефон: 8 (8555) 41-97-35. 

 


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