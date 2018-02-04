Александр Крутиков: УНИКС очень мощно стартовал

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков прокомментировал поражение в Казани от УНИКСа (62:87) в лиге ВТБ, отдав должное силе хозяев.

«Для нас очень важно, что сегодня мы выиграли подбор (31-29) и сделали меньше потерь, чем в прошлой игре с ВЭФом в Риге (18 против 24). А вот все остальное очень плохо. И все же есть улучшения в нашей игре. Сегодня УНИКС очень мощно начал игру. Так что можно было и не играть вторую половину. Спрашивал у ребят, почему так слабо начали, 4-25 счет первой четверти, они промолчали. Это очень хорошая игра УНИКСа помешала нам нормально стартовать, хозяева не позволили нам приблизиться чуть ближе, мы еще и защищались отвратительно. Оголяли периметр, позволяя сопернику свободно атаковать. Так что УНИКС продемонстрировал очень хорошую, содержательную игру, с чем я и хочу вас поздравить», – сказал Крутиков.

Комментируя первое место УНИКС в лиге ВТБ, наставник минчан не стал делать далеко идущих выводов: «Наша лига очень непредсказуема. Одни команды, как УНИКС, играют в двух турнирах, другие, как “Автодор“, имеют возможность целенаправленно готовиться к каждому матчу, вы же знаете, что саратовцы вчера победили в Краснодаре. Так что все будет ясно только к маю. Но не могу не отметить стабильную игровую форму УНИКСа».