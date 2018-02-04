Владислав Трушкин: Хорошо, что мы сыграли уверенно

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Форвард УНИКСа Владислав Трушкин отменно провел победный матч в лиге ВТБ против «Цмоки-Минска», набрав 11 очков, сделав четыре результативные передачи и три перехвата. Говоря об игре с минчанами, Трушкин подчеркнул, что команда очень серьезно настроилась на этот матч.

«Конечно, это была не разминка перед “Лиможем“. Каждая игра нам важна, и сегодня мы думали только о “Цмоки-Минск“. Хорошо, что мы сыграли уверенно, все время вели в счете с достаточно комфортной разницей. Даже когда вели плюс 30 думали только о том, что нас ждет впереди. Ведь и травму можно всегда получить. Поэтому все было серьезно, мы никогда не думаем о том, что будет после игры. Задачу выполнили, теперь все наши мысли будут посвящены “Лиможу“, это одна из самых важных для нас игр в сезоне. Да, были сегодня в игре отрезки, когда гости отвечали рывком 10-0, будем работать над этим. Плохо, что мы так неважно вышли на третью четверть, позволив сопернику так начать. Будем исправлять эту ситуацию, потому что такие команды, как “Лимож“, нам не простят», – отметил Трушкин.

Комментируя первое место УНИКСа в лиге ВТБ, игрок не придал этому большого значения. «Неважно сейчас, на каком месте мы идем, важно, как это будет 5 мая, когда у нас последний матч в лиге ВТБ. Да, приятно, что мы первые, хорошо, что сегодня мы выиграли. Вы же знаете, что даже “Локомотив-Кубань“ вчера проиграл дома “Автодору“, то есть, все бывает. Каждый может обыграть каждого. Значит, нужно очень серьезно относиться к каждому сопернику», – подчеркнул Трушкин.