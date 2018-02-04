История семьи или наглая ложь: Праправнучка Федора Шаляпина Ольга Орловская прибыла в Казань

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в казанском Литературно-мемориальном музее им. А.М. Горького прошел творческий вечер оперной певицы Ольги Орловской. Артистка прибыла в Казань несколько дней назад и уже вызвала бурную дискуссию, ведь в ее биографии журналисты нашли бездоказательное и громкое заявление: Орловская – праправнучка легендарного оперного певца Федора Шаляпина, родиной которого является Казань.

В город экс-сопрано «Геликон-оперы» и «Новой Оперы» пригласил художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, с которым у Орловской 7 февраля запланирован совместный концерт. Памятуя о традиционной программе «Приношение Шаляпину», которая каждый год проводится в музее Горького, Рустем Абязов предложил певице провести здесь творческую встречу с казанскими меломанами. Сам музей уже давно воспринимается горожанами и как музей Шаляпина, ведь в нем хранятся уникальные материалы, целые экспозиции, связанные с жизнью и творчеством знаменитого казанского баса.

Не прогадали – зал в этот вечер был полон, на встречу пришло около сотни человек, несмотря на более чем скромную рекламу.

Интересно, что Ольга Орловская приехала в Казань прямо к открытию, как говорят, «старейшего в России», XXXVI оперного фестиваля имени Федора Шаляпина, хоть к нему певица отношения не имеет – в списках выступающих или приглашенных гостей не значится.

Разумеется, после заявлений о родстве с личностью, которую в Казани будут «чествовать» в течение всего февраля, некоторые городские СМИ обвинили Орловскую в неискренности, черном пиаре и «приписывании» семейным легендам официального статуса. Сама же певица спокойно переживает подобные обвинения и ничуть не кичится своим прославленным предком. Более того, родившаяся в Тамбове москвичка до отъезда в США не афишировала родственные связи с великим оперным певцом, при этом была востребована и популярна в профессии.

«Федор Шаляпин – мой прапрадед со стороны матери. О своем родстве я узнала от нее же еще в детстве, кажется, я училась в первом классе. В семье все об этом знали, секрета не было. Моя бабушка Клавдия Александровна она у нас является дочерью моего прадеда Александра – сына Федора Шаляпина, – восстановила в памяти семейное древо в разговоре с корреспондентом "Татар-информ" Ольга Орловская. – Он был незаконнорожденным сыном, был рожден от немки – дочери управляющего. Это случилось еще до брака Федора Шаляпина с Иолой Торнаги. Он в то время много ездил, был совсем молод и не собирался жениться. Я не уверена, что он знал об этом ребенке, потому что к детям он относился очень бережно. Мне известно, что девушка забеременела, родила и умерла в родах. Ребенка сразу же взяла на воспитание бездетная пара. Все в округе знали, чей это ребенок, ведь шила в мешке не утаишь. Уже позже моя бабушка Клавдия Александровна рассказывала: "Еду я на ярмарку и мне все кричат – смотри, смотри, это же копия той немки!"»

Будущая певица Ольга Орловская родилась в Тамбове, куда ее родители были приглашены по работе, но уже через несколько месяцев вся семья переехала в Москву. Артистка всю сознательную жизнь прожила в столице, а потому до сих пор считает себя настоящей москвичкой. В детстве Орловская мечтала стать врачом, но с подачи матери с раннего возраста занималась музыкой. Певица с отличием окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В целом, можно сказать, что ее карьера в России складывалась очень успешно. Ольга Орловская начинала в качестве солистки в престижных театрах Москвы: «Геликон-опере», «Новой Оперк им. Е. В. Колобова» и музыкальном театре «АМАДЕЙ». Певица работала с известнейшими российскими режиссерами, в числе которых Сергей Грицай и Дмитрий Бертман. Последнего артистка вспоминает с особым теплом, говоря, что после настоящего авторского, режиссерского театра – «Геликон-оперы» – исполнять сложнейшие арии в положении лежа для нее не составляет ни малейшего труда. Ведь на сцене Бертман ломал все существующие законы и создавал удивительные постановки, в которых ей посчастливилось принять участие. Спектакль «Леди Макбет», поставленный в Новосибирском государственном театре оперы и балета с Ольгой Орловской в роли Катерины, был номинирован «Золотую маску».

В 2009 году артистка вслед за мужем уехала жить в штат Мэриленд, США. В Америке российская певица не отказалась от карьеры. В первое время в совершенно других реалиях сориентироваться было действительно сложно, признает Орловская. Однако ей это удалось. На момент переезда американская публика была уже знакома с певицей: в 2006 году вместе с труппой «Геликон-оперы» Орловская объездила 50 городов США, исполняя роль Адели в оперетте Штрауса «Летучая мышь». В 2010 году певица уже открывала сезон в Национальном музее женского искусства Вашингтона. Именно в 2010-м в своем первом американском интервью она и посвятила общественность в семейную историю, рассказав о великом прапрадеде.

«У меня нет доказательств родства, но я к этому и не стремилась. Не рассказывала я об этом по разным причинам. Во-первых, в детстве меня и так дразнили за то, что рыжая, усугублять этого мне не хотелось. Уже в более взрослом возрасте не говорила потому, что работала в театрах и не хотела, чтобы все подумали, что это пиар-ход. Я дружила и по сей день общаюсь с детьми очень знаменитых родителей, представителями династий. И им доставалось: их таскали по передачам, стравливали, говоря, как талант отдыхает на детях. Мне этого не хотелось. Вообще есть большое отличие России от США: там, когда я говорю о своем прапрадеде, это воспринимают спокойно, никаких вопросов не возникает. Здесь же у людей сразу возникает сомнение, скептицизм, речь заходит о каких-то экспертизах», – пояснила певица.

Сегодня во время творческого вечера в зале и «закулисье» можно было услышать полярные точки зрения об истории Орловской. Поскольку эта история началась с незаконнорожденного ребенка более века назад, документальных подтверждений родства не существует. Однако точно известно, что певица никогда не занималась «самопиаром», используя громкую фамилию или заслуги Федора Шаляпина, а саму ее можно назвать яркой представительницей современной русской эмиграции в Штатах.

Подробнее о творческой встрече Ольги Орловской в Казани, ее работе в России и США, популярности и статусе оперы в разных странах можно будет прочесть уже завтра на интернет-портале «События».