Команда из Казани стала чемпионом зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Казанская команда «Чингисхан» одержала победу в заключительном этапе соревнований открытого зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».
Третий этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу завершился 3 февраля на территории международного конно-спортивного комплекса «Казань».
В турнире приняли участие команды из Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы, Тольятти, Дзержинска и других городов Поволжья. Всего 22 команды, разделенных на три дивизиона – профессионалы, любители, начинающие игроки. Впервые в Кубке приняла участие женская сборная по пейнтболу.
По результатам трех этапов, проведенных в Казани, участникам начислены очки, которые будут учтены при выходе команд в финале, который состоится Москве. Всего участие в турнире принимают более 350 команд.