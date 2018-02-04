В Татарстане объявлен режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В режиме повышенной готовности находятся сотрудники ГУ МЧС России по РТ в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. По информации метеорологов, вечером 4 и днем 5 февраля ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду, а также мокрый снег, ледяной дождь и метель.

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Татарстане.

«Главное – мониторинг обстановки, готовность сил и средств к немедленному реагированию на возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации, движение междугороднего транспорта и школьных автобусов, неусыпный контроль за объектами ЖКХ и энергетики», – отметил на заседании КЧС в Доме Правительства Татарстана первый зампредседателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС РТ Рустам Нигматуллин.

С семи часов вечера начал работать Межведомственный оперативный штаб, который контролирует обстановку на территории республики.

Оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ, оперативные группы 44 пожарно-спасательных гарнизонов и подвижной пункт управления находятся в готовности и в любую минуту выдвинутся к месту ЧС.

Сегодня в городах и населенных пунктах республики очищали от снега и наледи крыши зданий, дабы исключить вероятность того, что сильный ветер может сорвать льдины и сбросить их вниз. Очищено 145 административных зданий и 769 жилых домов.

В состоянии готовности находятся силы и средства для ликвидации возможных ЧС на трассах Татарстана. В общей сложности — это более девяти тысяч человек, в том числе 1704 человека от МЧС России. Также к выезду готовы 144 бригады скорой помощи, 33 экипажа ГИБДД, 46 передвижных АЗС и топливозаправщиков.

61 медицинское учреждение готово принять возможных пострадавших от разгулявшейся стихии.

«С семи часов вечера 4 февраля организована работа Межведомственного оперативного штаба по контролю за обстановкой, связанной с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений. Осуществляется контроль выполнения комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий. Всем муниципальным районам было рекомендовано воздержаться от проведения мероприятий на открытой местности и перевозки детей на дальние расстояния», – отметил замначальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

38 комплексов ОКСИОН в местах массового пребывания людей информируют о дорожной ситуации. На 812-м и 1041-м километрах трассы М7 развернуты два мобильных комплекса оповещения людей. Каждый час дальнобойщиков оповещают при помощи двух радиостанций.

На случай возникновения ЧС на трассах Татарстана в готовность приведены 163 стационарных, 19 мобильных и 8 подвижных пунктов обогрева.

Десять дорожно-ремонтных управлений и 85 подрядных организаций, у которых 350 единиц снегоуборочной техники, готовы к очистке дорог и вывозу снега.

Ситуация на территории Татарстана находится под контролем. На восемь часов вечера никаких происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.