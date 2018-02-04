Димитрис Прифтис: Наше лидерство – это иллюзия

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в лиге ВТБ над «Цмоки-Минском» (87:62), отметив, что лидерство УНИКСа в турнире еще ни о чем не говорит.

«Сейчас у нас такой период, когда очень важно оставаться на ногах, побеждать. Поздравляю ребят, у них сегодня был очень правильный подход, особенно в начале. Да, были некоторые провалы в игре, но это нормально при большой разнице в счете. Теперь готовимся к важнейшей игре с “Лиможем“, ключевой для нас, все это понимают», – констатировал Прифтис.

Говоря об игре Евгения Колесникова, который стал часто выходить в стартовом составе УНИКСа, Прифтис подчеркнул его действия в защите.

«Сегодня была особенная игра, играли все, у каждого было свое игровое пространство. Колесников очень хорошо защищается, может зарабатывать фолы для команды. Как и Смит, который хорошо выходит на замену, с энергией и без проблем с фолами. Но некоторым ребятам нужно быть терпеливее и уметь ждать», – подчеркнул наставник УНИКСа.

Говоря о Кино Коломе, Прифтис пояснил, что испанский разыгрывающий полностью здоров. «Да, он в полном порядке, хорошо, что остальные ребята поддержали его, пока он был травмирован. Прежде всего, Антон Понкрашов и Дмитрий Сергеев», – сказал он.

Как выяснилось, первое место УНИКСа в лиге ВТБ совершенно не впечатляет его наставника, он прямо сказал, что это иллюзия. «Для меня это неважно, несерьезный вопрос. Было бы глупо с моей стороны думать, что это так важно. Нам просто повезло с расписанием, гордиться пока еще нечем. Надо быть более серьезными и стабильнее играть. И сохранить место в первой четверке. Нынешнее турнирное положение не отражает реального положения вещей. Это пока только иллюзия. Вернемся к этому вопросу в конце апреля», – предложил Прифтис.