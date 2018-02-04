Президент РТ познакомится с секретами коньячного дела и осмотрит цитадель Нарын-кала в Дагестане

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Дагестан. Здесь татарстанский лидер планирует побывать на нескольких предприятиях, в том числе знаменитом Дербентском коньячном комбинате, а также посетить туристическую жемчужину кавказской республики – древнюю цитадель Нарын-кала.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, также Рустам Минниханов завтра намерен ознакомиться с производством керамического гранита и плитки «Мараби», посетить Каспийский завод листового стекла и ряд других предприятий.

В рабочую программу визита также входит посещение крупнейшего в республике многофункционального центра предоставления госуслуг и встреча с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, на которой будут обсуждаться приоритетные направления взаимодействия между регионами.