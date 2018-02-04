Мэру Челнов рассказали об идее внедрения беспроводной системы вещания в городе

(Набережные Челны, 4 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На антикризисном штабе по предпринимательству мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву представили социально-коммерческий проект «ИнфоГрад». Один из учредителей компании Наиль Халиков рассказал об идее внедрения современной беспроводной системы вещания в городских условиях. Предполагается установка громкоговорителей на опорах в многолюдных местах для информирования о чрезвычайных ситуациях, информационной помощи людям при организации городских праздников, повышении уровня осведомленности жителей об истории и культуре города. На данный момент проект не имеет аналогов в Набережных Челнах. Вещание будет информационно-развлекательным.

«Социальная значимость проекта заключается в создании лучшего, современного продукта с абсолютно новой площадкой для тотального информирования граждан социальной и образовательной направленности в городе Набережные Челны», – сказал Наиль Халиков.

После презентации Наиль Магдеев поставил задачу провести с учредителями проекта «ИнфоГрад» рабочее совещание, уделив внимание технической составляющей.