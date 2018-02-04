УНИКС дома обыграл «Цмоки-Минск»

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Очередной матч в лиге ВТБ казанский УНИКС встретил в роли лидера, таковым и оставшись после домашней победы над белорусским «Цмоки-Минск» со счетом 87:62.

Вчера саратовский «Автодор» сенсационно обыграл в гостях «Локомотив-Кубань», забросив победный мяч на последней секунде, 93:90. Таким образом, подопечные бывшего наставника УНИКСа Евгения Пашутина остановили победную серию краснодарцев на 26 победах. Теперь в пассиве «Локомотива» стало два поражения (первое от УНИКСа), и кубанцы опустились на второе место, пропусти вперед казанцев, проигравших в лиге только однажды – ЦСКА.

В нынешнем сезоне УНИКС и «Цмоки-Минск» уже встречались: 5 ноября в Минске казанцы победили со счетом 91:65. Всего в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС и «Цмоки-Минск» сыграли девять матчей: семь побед у казанцев, две у минчан.

Порадуемся за спортивного директора «Цмоки» Егора Мещерякова, который немало поиграл в недавнем прошлом за УНИКС. В минувший четверг он улетел в США на торжественную церемонию – его включили в Зал славы американского университета Джорджа Вашингтона.

УНИКС сегодня выставил следующий стартовый состав: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт, Евгений Колесников, как и в предыдущей домашней игре с «Пармой». Сразу отметим уверенную игру Ласме, для которого последний выездной матч с АСВЕЛом сложился не лучшим образом – на первых же секундах габонец отметился красивым блок-шотом и подбором. Издали попал Эджим, потом Локеттт, 5:0. Еще одна «треха» от Колесникова, 8:0 через три минуты после начала матча. Гости смогли набрать свои первые очки усилиями Девона Саддлера только через четыре с половиной минуты после начала игры, 8:2. Вскоре у минчан из старта на площадке остался один швед Кристофер Черапович, УНИКС продолжал играть без замен. Антон Понкрашов и Владислав Трушкин вошли в игру при счете 13:2 за 3.42 до конца стартовой десятиминутки. Вышел Джамар Смит и сразу попал из-за дуги, 18:2. Вслед за ним реализовал трехочковый и Понкрашов, 21:2 – внушительный счет для первой четверти. У гостей второй раз за период попал в кольцо Джастин Грэй, 25:4. Лишь под щитом минчане сумели создать конкуренцию, подбор 13-9.

С началом второй четверти вошли в игру Морис Ндур и Григорий Шуховцов. Последний забил первым же касанием, 29:6. Гости после первого перерыва заметно ободрились, пришли в себя и за четыре минуты набрали в три раза больше очков, чем за первую четверть, 35:16. К тому времени ушел на заслуженный отдых весь «старт» УНИКСа, что не было заметно по динамике изменения счета, 40:16. Один Трушкин успел отметиться двумя точными дальними попаданиями, 43:18. Но гости держат удар, Черапович реализует дальний бросок, 43:23. Пришло время поиграть и Павлу Сергееву. Он и поставил красивую точку в первой половине на последней секунде точным трехочковым, 53:25. Приятно констатировать, что все игроки УНИКСа, а до большого перерыва не появлялся на площадке из заявленных на матч только Андрей Кощеев, успели набрать очки, кроме Ндура. И отметим упорную борьбу под щитом, подбор 18-15.

В перерыве хозяева успокоились настолько, что две с лишним минуты не могли набрать ни одного очка, получив за это время три подряд «трехи», 53:34. Только затем, наконец, из-за дуги попал Сергеев. Вошел в игру Кощеев. Любопытно, что в первые пять минут третьей четверти соперники забивали исключительно дальними бросками, 62:37 от рук Ласме. УНИКС реализовал четыре трехочковых кряду, «Цмоки-Минск» – столько же. Гости теряют Дмитрия Полещука, он получил пятый фол еще в середине четверти. Ближе к концу периода хозяева ведут уже 30 очков, 69:39. Наконец и Ндур открыл свой лицевой счет впечатляющим данком, 71:39. Но под щитом по итогам трех четвертей все ровно, 23-23.

В заключительной четверти гости сразу отметились двумя подряд точными дальними попаданиями Александра Кудрявцева, 73:47, сделав эффектный рывок 10-0. Конечно, хозяевам перед важнейшей встречей с «Лиможем» сложно было сохранять предельную концентрацию ежесекундно. Еще и Эджим пятый фол получил. Как бы то ни было, судьба встречи уже не вызывала никаких вопросов, поэтому заканчивали игру соперники раскрепощенно и весело.

С 12 победами при одном поражении УНИКС занимает первое место в лиге ВТБ. В следующем туре 12 февраля в Таллине казанцы сыграют с «Калевом». А 7 февраля в последнем туре Топ-16 Кубка Европы УНИКС примет дома французский «Лимож».

УНИКС (Казань, Россия) – «Цмоки-Минск» (Минск, Белоруссия) – 87:62 (25:4, 28:21, 20:16, 14:21). Самые результативные: УНИКС – Ласме (11), Колесников (10), Смит (12), Трушкин (11); «Цмоки-Минск» - Кудрявцев (10), Саддлер (11), Грэй (10), Адамович (11).