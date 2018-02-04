Видео: Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем в аэропорту Палм-Бич

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Первая леди США Меланья Трамп отказалась сфотографироваться со своим мужем. Инцидент произошел во флоридском аэропорту Палм-Бич и попал на камеры СМИ, пишут «Известия».

Согласно протоколу, Дональд Трамп и его жена должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты смогли сфотографировать их. Однако на кадрах видео видно, что первая леди США спустилась по трапу и быстро направилась к машине, не остановившись рядом с мужем.

Трамп в одиночестве помахал фотографам, а затем также пошел к автомобилю.