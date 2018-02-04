СМИ узнали о подозрениях антидопинговых экспертов относительно анализов крови сотен лыжников

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Антидопинговые эксперты имеют подозрения относительно образцов крови сотен лыжников, участвовавших в соревнованиях с 2001-го по 2010 год. Об этом сообщает RT со ссылкой на ARD и The Sunday Times.

Осведомитель западных изданий, в частности, сообщил, что подозрения вызвали анализы крови спортсменов, завоевавших в указанный период более трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира.

Среди попавших под подозрение – спортсмены из России, Норвегии, Германии, Швеции и Италии. По мнению антидопинговых экспертов, они могли использовать два общепринятых метода применения «кровяного» допинга – инъекции эритропоэтина или переливание собственной крови, которая была сдана ранее.